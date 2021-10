Lazio-Inter, Inzaghi nei guai: rischio triplo forfait

Lazio-Inter, al ritorno dalla pausa nazionali big match per i nerazzurri ma Simone Inzaghi rischia una tripla assenza molto pesante.

La vittoria in rimonta in casa del Sassuolo permette all’Inter di riprendere a vincere e proseguire l’inseguimento a Napoli e Milan. Nerazzurri di Inzaghi che si trovano a quattro punti dagli azzurri e a due dai ‘cugini’ e alla ripresa avranno una sfida molto importante in chiave di alta classifica, contro la Lazio. Il tecnico, però, rischia di dover affrontare tre assenze piuttosto pesanti.

Lazio-Inter, Inzaghi e il ‘caso’ sudamericani

Si riproporrà infatti quanto accaduto a settembre, con i giocatori sudamericani impegnati in tre gare filate e che torneranno in Italia piuttosto tardi. Il rientro di Vecino, Correa e Lautaro Martinez è previsto per la serata del 15 ottobre, a poche ore dal match dell’Olimpico (sabato 16 ottobre alle ore 18). E’ possibile che a quel punto Inzaghi decida di fare come Allegri in Napoli-Juventus, esentando i sudamericani dalla sfida visto il rientro con tanto di jet lag decisamente troppo ravvicinato.