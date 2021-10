Calciomercato Inter, cifra pazzesca | Lautaro Martinez via a gennaio

Le ultime di calciomercato Inter hanno come protagonista Lautaro Martinez, numero dieci indiscusso della squadra di Inzaghi e un fresco ex Juventus

Con la terza rimonta stagionale, sabato l’Inter ha espugnato il ‘Mapei Stadium’ restando attaccato al treno comandato dal Napoli dell’ex Spalletti e, subito dietro, dal Milan di Pioli. Col Sassuolo decisivi gli ingressi di Vidal e Dzeko, specie del bosniaco che ha siglato il gol del pari procurandosi poi il rigore, un rigore pesante trasformato da Lautaro Martinez. Nonostante un rinnovo fino a giugno 2025 o 2026 praticamente fatto, proprio l’argentino resta uno dei nomi più chiacchierati sul calciomercato Inter.

Stando a ‘Interlive.it’, a gennaio sul numero dieci nerazzurro potrebbe ripiombare uno dei big inglesi che l’estate scorsa ha provato a strapparlo a Simone Inzaghi. Parliamo del Tottenham dell’ex Juventus Fabio Paratici, il quale non ha certo concluso l’opera di costruzione di una squadra e una rosa finalmente competitive con le altre grandi della Premier. Lautaro era e rimane un obiettivo sensibile, concreto del direttore sportivo degli ‘Spurs’, tanto che nella finestra invernale può ripresentarsi con un assegno importante da 80-90 milioni di euro bonus inclusi.

Calciomercato Inter, nessun big via a gennaio. Ma 90 milioni possono rappresentare una grossa tentazione

Anche se la situazione economico-finanziaria resta ‘drammatica’, vedi l’ultimo bilancio chiuso con un passivo di 245,6 milioni, il club di viale della Liberazione non ha messo in programma un’altra super cessione a stagione in corso, seppur immaginiano possa risultare nel caso difficile dire no a cifre del genere, e non solo per via dei problemi attuali. Per questo motivo tale indiscrezione rischia di far ‘tremare’ (di nuovo) Inzaghi e gli interisti.