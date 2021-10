Nations League, emergenza per Mancini: deciso il sostituto di Toloi

Mancini perde Toloi per le fasi finali di Nations League: al suo posto arriva Calabria, che si unirà nelle prossime ore al ritiro azzurro a Milano

Rafael Toloi ha dovuto alzare bandiera bianca a pochi minuti dall’inizio di Atalanta-Milan: il difensore, campione d’Europa con la maglia dell’Italia appena quattro mesi fa, non potrà partecipare alle fasi finali di Nations League 2021. Al suo posto il commissario tecnico Roberto Mancini ha deciso di convocare Davide Calabria, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta-Milan, emergenza totale: infortunio muscolare

Fresco di convocazione, il difensore milanista ha festeggiato con la rete del momentaneo 1-0 dei rossoneri sul campo dell’Atalanta. Per lui arriva la settima convocazione in maglia azzurra, con la quale ha collezionato tre presenze in tutta la carriera. Arriva adesso il giusto premio per una buona stagione, l’anno scorso, e un ottimo avvio di campionato in questi mesi. Resta adesso il dubbio legato a Pessina, che dovrà essere probabilmente sostituito allo stesso modo del compagno di squadra.