Pioli annuncia dopo Atalanta-Milan: “Nessun dubbio su Kessie”

Il Milan ha battuto l’Atalanta con il punteggio di 2-3. Stefano Pioli parla della prestazione di Kessie; non manca la polemica arbitrale

Stefano Pioli si presenta con un volto piuttosto soddisfatto, dopo la pesante vittoria del Milan contro l’Atalanta in trasferta, ai microfoni di ‘DAZN’. L’allenatore parla del momento dei suoi: “Noi dobbiamo giocare per vincere. Dobbiamo giocare per vincere ogni singola partita. Abbiamo fatto un’ottima prestazione, abbiamo giocato bene, una vittoria pesante che conclude molto impegnativo in cui la squadra ha sempre risposto, anche nelle sconfitte in Champions League”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Spazio anche per la polemica arbitrale in occasione del gol che ha riaperto la partita: “L’importante è vincere, secondo me nel secondo gol c’era un fallo clamoroso: non capisco come non si faccia… Il nostro difensore viene strattonato, era in vantaggio. Non mi interessa. Sono troppo soddisfatto della prestazione dei miei calciatori, contro un avversario che ci ha sempre creato tantissime difficoltà. Stasera abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari”.

Atalanta-Milan, Pioli si sofferma su Kessie tra campo e rinnovo

Pioli parla del momento del suo attacco, anche oggi autore di una prova maiuscola: “Prestazione di Diaz e Leao? Ho chiesto uno sforzo importante, credo che per gli attaccanti sia meglio correre in avanti che dietro. Abbiamo fatto sicuramente bene. Hanno grandi qualità tecniche e spirito. Ci siamo presi dei rischi, è normale, ma l’abbiamo fatta bene. Questa squadra è da due anni che gioca in un certo modo e ottiene risultati importanti, ma dobbiamo restare umili. Conosciamo bene l’Atalanta: abbiamo provato a svuotare il centrocampo e andare dentro con i terzini. Alcune volte ci siamo riusciti, altri meno. Oggi siamo stati molto dinamici poi la qualità dei miei calciatori ha fatto la differenza”.

A questo punto, Pioli ha operato un’analisi molto attenta sul caso Franck Kessie al Milan: “Non ho dubbi sulle qualità di Kessie e nemmeno sugli atteggiamenti. Poi quanto riguarda il contratto è qualcosa che esiste nel nostro lavoro, ma lui è dentro il nostro lavoro con grande disponibilità. Parliamo di un calciatore che ha giocato tantissimo, ha fatto le Olimpiadi, poi si è fatto male. È un ragazzo che, per il fisico che ha, ha bisogno di tante partite. Oggi ha fatto benissimo, una partita strepitosa: mi ha ricordato quella dell’ultima di campionato qui dell’anno scorso, che fu sontuosa. È uno dei titolarissimi di questa squadra”.