Pioli senza un altro big: ecco i convocati per l’Atalanta

Pioli rinuncia anche a Giroud per la trasferta di Bergamo: l’attaccante francese non ha ancora superato i problemi alla schiena. I convocati

Il Milan ha reso nota la lista dei convocati di Stefano Pioli per la trasferta di Bergamo, sul campo dell’Atalanta. Oltre a Ibrahimovic, il tecnico rinuncia anche a Giroud, ancora alle prese con i problemi alla schiena non superati pienamente. Prima convocazione per Messias, la buona notizia è invece il ritorno di Kjaer. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ecco la lista completa:

PORTIERI

Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

El Hilali, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.