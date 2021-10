Poche ore al derby Torino-Juve: Marco Ferrante lo analizza per Calciomercato.it. “Allegri? Non mi piacciono i cavalli di ritorno”

Le sue esultanze sono rimaste impresse come un marchio di fabbrica, vorrebbe giocarne ancora tanti di derby Marco Ferrante, vecchio cuore granata. “Vedo un Torino in salute – spiega – con risultati positivi che lasciano ben presagire per la crescita della squadra. Devo dire che anche la Juve è in una fase positiva, anche se ha delle assenze pesanti, come quelle di Dybala e Morata“.

Passiamo ai due tecnici. “Il ritorno di Allegri mi ha sorpreso, sono sincero. Non mi piacciono i cavalli di ritorno, si vede che la Juve ha avuto la necessità di placare qualche malumore di troppo nello spogliatoio. Allegri ha iniziato malissimo, ma è riuscito a ritrovare la barra, vincendo in Champions contro il Chelsea, competizione nella quale spesso la Juve stenta. D’ora in poi, come era prevedibile, la Juve può solo fare un percorso che la veda migliorare nelle prestazioni. Juric? Un cazzuto, come Mihajlovic: senza nulla togliere agli altri allenatori che lo hanno preceduto sulla panchina granata, era l’uomo che mancava”.

“La Juve prende sempre gol, il Toro può farcela”

Marco Ferrante analizza, quindi, che tipo di gara potrebbe esser questo derby della Mole: “Il Toro senza Belotti, fa strano a dirlo, ha trovato una quadratura che ha portato sette punti. Juric ha responsabilizzato i calciatori ed è allenatore abile a trovare i punti deboli avversari. Avrà fatto lo stesso lavoro anche sulla Juve. Allegri continua a prendere sempre gol, solo in Champions è riuscito ad evitarlo, ma non potrà ripetere la stessa partita nel derby”.

“Questo il motivo per quale credo – chiude Ferrante – che il Torino possa trovare il gol in qualche modo. Mi sembra una partita da 1-1, con il Toro che, finalmente, può non perdere. Anche se, come spesso accade, saranno decisivi gli ultimi minuti: una zampata con le squadre allungate può determinare il match”.