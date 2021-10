Ora è anche ufficiale: Lorenzo Pellegrini ha rinnovato il proprio contratto con la Roma fino al 2026. L’annuncio dei giallorossi

Si chiude con uno splendido lieto fine la telenovela legata al rinnovo di Lorenzo Pellegrini, come anticipato anche dalla redazione di Calciomercato.it. L’annuncio della Roma è arrivato nel pomeriggio di oggi con un tweet secco apparso sull’account ufficiale del club che recita “insieme fino al 2026” con in allegato un video di alcune splendide giocate del centrocampista capitolino. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Sul sito della Roma sono arrivate anche le parole di Tiago Pinto che ha affermato: “Dal primo momento in cui ho iniziato a lavorare qui avevo l’obiettivo di arrivare al rinnovo di contratto di Lorenzo: per questo motivo ritengo la giornata di oggi davvero molto significativa”. Lo stesso Pellegrini ha quindi commentato: “È impossibile spiegare questa emozione, è quello che ho sempre voluto: era arrivato il momento di legarmi alla squadra della mia città. Non potrei provare un’emozione più grande di questa. Sono davvero orgoglioso che i presidenti, Tiago e anche il mister mi abbiano sempre fatto sentire importante: io cerco di ripagarli in campo tutti i giorni dando il 110 per cento, con l’obiettivo di continuare a migliorare sempre per vincere”.