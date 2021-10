Campione ai saluti, occasione Juventus dalla Premier League

Gli occhi della Juventus sono puntati in Premier League, dove Timo Werner avrebbe manifestato la volontà di salutare il Chelsea nelle prossime finestre di calciomercato

Occasione dalla Premier League per la Juventus di Agnelli. Impegnata nella difficile scalata in classifica dopo un inizio di stagione negativo, oggi sarà di scena in casa del Torino per il Derby della Mole. Ma i bianconeri non pensano solo al campo e mantengono i riflettori accesi anche sul calciomercato. La dirigenza, riporta ‘fichajes.net’, starebbe pensando all’acquisto di Timo Werner del Chelsea, esterno offensivo classe 1996 col contratto in scadenza nel 2025.

Calciomercato Juventus, anche Bayern Monaco e Borussia Dortmund su Werner

L’attaccante tedesco, secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, avrebbe manifestato al Chelsea la volontà di andarsene qualora non dovesse trovare più minuti per il resto della stagione. Il talento cerca un ruolo importante in un progetto ambizioso anche in vista delle convocazioni per i Mondiali del 2022. Su Werner ci sono gli occhi anche di Bayern Monaco e Borussia Dortmund.