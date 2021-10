Conferenza Inzaghi: le dichiarazioni pre Sassuolo-Inter

Conferenza Inzaghi: il tecnico dell’Inter ha parlato alla vigilia della gara di Reggio Emilia contro il Sassuolo

L’Inter di Simone Inzaghi chiude il secondo ciclo di partite prima della sosta per le Nazionali sul campo del Sassuolo. I nerazzurri saranno impegnati domani sera, alle ore 20.45, al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia. Ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Inter in conferenza stampa. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

SASSUOLO – “Affrontiamo una squadra che gioca un buonissimo calcio, con ottime individualità. Non sarà facile, anche perchè veniamo da tante partite consecutive. Ci vorrà la vera Inter per fare un risultato positivo”.

ROTAZIONI – “Oggi è il primo giorno che trovo la squadra al completo. Valuterò e parlerò coi ragazzi. Domattina sceglierò l’undici migliore”.

EQUILIBRIO – “L’equilibrio è una cosa importantissima. Io penso che già in Ucraina abbiamo fatto una buona partita a livello difensivo. Con un po’ di cinismo avremmo battuto lo Shakhtar”.

CONTI IN ROSSO – “Se posso rassicurare i tifosi? Non sono la persona più adatta, c’è Marotta che è bravissimo. La società è comunque stata brava, l’obiettivo era mettere in sicurezza il club. Ha fatto un grandissimo lavoro, mantenendo l’ambiente tranquillo. Gli stipendi sono arrivati con regolarità, c’è fiducia per il futuro”.

ZERO GOL IN CHAMPIONS – “Penso sia solo un caso. Col Real Madrid abbiamo creato tantissime occasioni, anche con lo Shakhtar. E’ un caso”.

PROBLEMA SUDAMERICANI CON LA LAZIO – “Se Correa e Lautaro potrebbero tornare prima per essere disponibili? Sappiamo che ci sono delle problematiche, ma adesso mi preoccupa solo la sfida col Sassuolo”.

CALHANOGLU – “Sono molto soddisfatto di lui, è un ottimo calciatore che abbina qualità a quantità. Ho tanti elementi in quel ruolo, sicuramente la panchina iniziale di Kiev non era un riferimento all’Atalanta. Mi era piaciuta la sua prestazione contro la squadra di Gasperini. Le mie sono solo scelte dovute al fatto che ho tanti giocatori per quella posizione”.

HANDANOVIC – “Nessun problema, è il nostro capitano e uno dei leader del nostro spogliatoio. E’ un grandissimo portiere che per tanti anni farà le fortune dell’Inter. Radu in Coppa Italia? Vediamo quando arriverà”.

SANCHEZ – “Miglior posizione per Alexis? Secondo me è talmente un giocatore di qualità che può fare sia il trequartista che la punta. Sta tornando molto bene dopo l’infortunio in Copa America, sono molto contento per quello che ci sta dando a partita in corso”.

VICE BROZOVIC – “Marcelo in quel ruolo è specifico, ma all’occorrenza posso schierare altri giocatori come Barella a Kiev e a Genova con la Sampdoria. Ma possono fare quel ruolo, all’occorrenza, pure Sensi e Gagliardini”.

CHAMPIONS – “Non penso ci sia un problema psicologico in Champions. Purtroppo gli episodi ci hanno impedito di portare a casa dei risultati positivi. A Kiev non siamo stati la solita Inter per quanto riguarda il gioco, però avremmo potuto portarla a casa. Lo stesso col Real”.

PRIMO BILANCIO – “Siamo a buon punto, ma possiamo ancora migliorare. Ci mancano quei due punti tra Genoa e Atalanta che avremmo meritato. Sono contento di come stiamo tenendo il campo. C’è un pizzico di rammarico per la Champions, viste le tantissime occasioni create. Ma c’è tempo per rimediare”, ha concluso Inzaghi.