Milan, stop pesante per Pioli: si è operato, UFFICIALI i tempi di recupero

Stefano Pioli avrà un altro problema di formazione nelle prossime settimane: è arrivato il comunicato ufficiale del Milan

Non sarà un momento semplice per Pioli quello che sta per iniziare. Il Milan si ritrova con zero punti nel girone di Champions League e in campionato dovrà necessariamente continuare a vincere per tenere il passo del Napoli. Ma al momento Ibrahimovic è ancora fuori, Kjaer si è già dovuto fermare e anche Giroud non è al top della forma tra Covid e noie alla schiena. Come se non bastasse, per Pioli si è aggiunto anche un altro stop pesante. Alessandro Florenzi si è infortunato dopo la sfida con l’Atletico Madrid, che lo ha visto entrare nel secondo tempo.

Il giocatore in prestito dalla Roma si è fermato nuovamente per dei problemi al ginocchio ed è stata necessaria addirittura un’operazione. L’esterno sinistro rossonero è tornato nella capitale: “AC Milan comunica che il giocatore Alessandro Florenzi è stato operato oggi dal Professor Pier Paolo Mariani alla presenza del medico sociale rossonero Lucio Genesio presso la clinica Villa Stuart di Roma. L’intervento, eseguito in artroscopia, per risolvere una lesione parziale del menisco mediale del ginocchio sinistro è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimabili in trenta giorni“. Questo il comunicato del Milan, che quindi dovrà fare a meno di Florenzi almeno per un mese. A Pioli quindi mancerà l’alternativa principale a destra, visto che l’esterno di Vitinia è stato fino ad ora schierato sempre come attaccante.