Calciomercato.it seguirà in tempo reale Zorya-Roma, gara della seconda giornata della fase a gironi di Conference League

Dopo la pesante battuta d’arresto nel Derby, la Roma si è trasferita in Ucraina per affrontare lo Zorya nella seconda giornata della fase a gironi di Conference League. Senza Karsdorp e Veretout, Mourinho opta per un sostanzioso turnover per preservare le forze in vista della sfida di campionato contro l’Empoli. Dopo la convincente vittoria per 5-1 contro il CSKA Sofia, la squadra giallorossa cerca la seconda vittoria per mettere in discesa il discorso qualificazione nel Girone C. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Zorya-Roma

ZORYA (4-3-3): Matsapura; Favorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Nazaryna, Kochergin, Buletsa; Kabaev, Gromov, Sayyadmanesh. All.: Skrypnyk

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla, Smalling, Calafiori; Cristante, Darboe; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. All.: Mourinho

CLASSIFICA GRUPPO C: Roma e Bodo/Glimt 3; Zorya e CSKA Sofia 0