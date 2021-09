Calciomercato Juventus, Mourinho prova la beffa gratis

Calciomercato Juventus: Mourinho sfida i bianconeri per un clamoroso ritorno nella Capitale. Tutti i dettagli

Solo tre presenze per un totale di 150 minuti. È iniziata in salita la stagione al PSG di Leandro Paredes, accostato nelle ultime sessioni di calciomercato a Inter, Milan e soprattutto Juventus. Per l’ex Roma potrebbe però profilarsi anche un clamoroso ritorno nella Capitale. Alla luce dell’attuale situazione dell’argentino, non è infatti da escludere un possibile tentativo della società giallorossa. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come riportato da ‘asromalive.it‘, la formula ideale potrebbe essere quella del prestito, con la Roma che accoglierebbe a braccia aperte l’argentino. Il giocatore conosce bene l’ambiente e sarebbe in grado di inserirsi velocemente, anche a stagione in corso. Per il momento di tratta solo di una suggestione, ma Inter, Milan e Juve sono avvisate.