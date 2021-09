Filip Brekalo, fratello di Josip ora al Torino, è nel mirino di molti club del massimo campionato italiano. Il terzino classe 2003 milita nella Dinamo Zagabria

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Un altro Brekalo in Serie A. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, diversi club del massimo campionato sono interessati a Filip, fratello minore del numero 14 (Josip) del Torino arrivato in Italia l’estate scorsa e autore di un eccellente avvio di stagione in maglia granata. Brekalo jr è un terzino sinistro dotato di grandi mezzi tecnici e una esplosività difficile da riscontrare in giocatori della sua età. E’ un mancino puro ma sa usare anche il destro, una cosa di certo non comune. Parliamo insomma di un vero e proprio talento, che a novembre potrebbe partecipare alle qualificazioni per l’Europeo con la Croazia under 19 e su cui, non a caso, hanno messo gli occhi anche tante società non italiane come Basilea, Psv e Borussia Dortmund. La Dinamo Zagabria, con la quale il classe 2003 ha da poco rinnovato fino a giugno 2025, se lo vuole tenere stretto, anche se le sarà complicato riuscirci.