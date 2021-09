Ancelotti non fa sconti: fuori dal Real Madrid | Parte il duello Juve-Milan

Juventus e Milan guardano con attenzione al Real Madrid. L’assist di mercato di Carlo Ancelotti per le due italiane

Carlo Ancelotti ha le idee chiare sul futuro al Real Madrid di Isco. Il fantasista ex Malaga è sempre più ai margini del Real Madrid, relegato ad un ruolo di riserva di lusso anche dopo il ritorno del tecnico di Reggiolo alla Casa Blanca. Isco è stato un giocatore fondamentale per Ancelotti nel suo primo ciclo al Real, ma nonostante la stima del tecnico non rientra tra i titolari dello scacchiere merengue. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, assist Ancelotti a Milan e Juve: Isco subito via dal Real Madrid

Lo spagnolo continua ad essere a tutti gli effetti un panchinaro a Madrid e lo scenario non cambierà in questa stagione. Stando al portale ‘Defensa Central’, Ancelotti ha comunicato ad Isco che avrà ancora meno spazio nell’undici del Real Madrid con il rientro e pieno regime di Kroos e l’esplosione del baby Camavinga. L’allenatore italiano ha deciso di dare massima fiducia all’ex gioiello del Rennes, preferendolo ad Isco nel centrocampo dei ‘Blancos’.

Bocciatura che potrebbe fornire un assist invitante in vista del mercato invernale a Milan e Juventus, da diverso tempo sulle tracce del talento classe ’94. Il ‘Diavolo’ è alla ricerca di un’alternativa sulla trequarti a Brahim Diaz, mentre non è un mistero il ‘debole’ di Allegri per lo spagnolo. Isco – lo ricordiamo – è in scadenza di contratto con il Real Madrid, che potrebbe accontentarsi di un indennizzo a gennaio per lasciarlo partire.