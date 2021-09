Koeman dirà addio e il fedelissimo ‘rivede’ la Serie A: pedina per il big

Il futuro di Koeman appare del tutto segnato: il suo addio al Barcellona può spingere il calciatore blaugrana, suo fedelissimo, nella nostra Serie A

Neanche un miracolo, sportivo si intende, potrà evitare a Koeman l’addio al Barcellona entro i prossimi giorni. Il rapporto tra lui e il presidente Laporta è ormai compromesso, decisivi ovviamente i pessimi risultati di questo inizio di stagione, compreso il 3-0 in casa del Benfica di ieri sera in Champions League. Risultati naturali conseguenze del caos che regna all’interno del club e dei seri problemi di natura economico-finanziaria che hanno impedito una vera rivoluzione tecnica. E di di tenersi stretto Leo Messi.

La partenza di Koeman dalla Catalogna avrà naturalmente delle ripercussioni anche in ottica calciomercato. Alcuni dei suoi fedelissimi, e la cerchia è davvero ristretta, potrebbero essere messi alla porta. In tal senso l’indiziato principale è senza dubbio Memphis Depay, arrivato a zero in estate per volere di Koeman e legatosi al Barça per soli tre anni di contratto. Una stranezza figlia anch’essa della pesante situazione debitoria della società catalana.

Autore di tre gol in sette partite, il futuro di Depay potrebbe essere in Serie A dove vanta da tempo diversi estimatori, Juventus e Inter in particolare. E proprio a bianconeri e nerazzurri potrebbe venir proposto, addirittura già a gennaio se Koeman venisse silurato prima della sessione invernale, nello specifico come merce di scambio per arrivare a uno dei loro big molto stimati dalle parti di Barcellona.

Non inventiamo nulla facendo i nomi di Matthijs de Ligt e Lautaro Martinez (del quale raccoglierebbe l’eredità), ma pure quello di Nicolò Barella. La valutazione del cartellino del 27enne di Moordrecht, il cui attuale stipendio è di circa 5 milioni (pur di firmare col Barcellona ha accettato una decurtazione di 2 milioni), potrebbe toccare i 25-30 milioni.

Va detto che la Juventus, alla quale farebbe comodo un altro attaccante già a gennaio, e l’Inter (non certo a stagione in corso) potrebbero provare a prendere Depay. Ovvero a prescindere separatamente, al di fuori quindi di una eventuale trattativa per uno dei loro big.