Il presidente del Milan Scaroni è tornato a parlare della beffa contro l’Atletico Madrid all’indomani della sfida di Champions League

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, è intervenuto all’evento ‘Restore the music Milan’. Immancabile una battuta sulla partita di ieri in Champions League tra i rossoneri di Pioli e l’Atletico Madrid: “La mia conclusione, certo, è che non è bello essere sconfitti, non ci piace proprio per niente. Però pensavo stamattina che come squadra abbiamo dato una tale prova di carattere, di coraggio e determinazione che mi rende ottimista per il futuro, perché la vita è fatta di tante vittorie e anche di qualche sconfitta. Quando c’è qualche sconfitta bisogna riprendere coraggio e riprendere a combattere. Questa è la mia conclusione”.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Atletico, Pioli: “Padroni del campo! Ecco le condizioni di Brahim”

A margine anche una battuta su Pioli: “Sta facendo molto bene, ha creato una vera squadra, con uno spirito di ottimismo fatto di giovani che hanno voglia di giocare insieme. Così sono sicuro che arriveranno anche i risultati”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!