Brutte notizie per Pioli | Un’altra tegola: salta l’Atalanta

Il Milan è reduce dal KO con tanto di amaro in bocca contro l’Atletico Madrid in Champions che ha lasciato strascichi anche a livello fisico

Il pubblico di San Siro ha potuto ammirare ieri sera un ottimo Milan in Champions League contro l’Atletico Madrid, nonostante la sconfitta finale. I rossoneri infatti, al netto degli episodi arbitrali ha messo in scena una buona partita corale che però ha lasciato l’amaro in bocca oltre che per il risultato anche per alcuni problemini fisici sia per Brahim Diaz che per Florenzi. In particolare non c’è pace per l’ex romanista che continua ad avere problemi al ginocchio sinistro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Nuovo stop quindi per Florenzi che domani svolgerà un consulto di controllo a Villa Stuart dal professor Mariani per stabilire le prossime mosse. L’esterno di Pioli dunque non ci sarà per l’ultima sfida prima della sosta, quella di domenica contro l’Atalanta.