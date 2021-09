Di Canio ha commentato il pareggio dell’Inter di Inzaghi sul campo dello Shakhtar Donetsk. Ecco le sue parole

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Si complica il cammino in Champions League dell’Inter di Simone Inzaghi dopo il pareggio senza reti ottenuto sul campo dello Shakhtar. L’impresa dello Sheriff contro il Real Madrid ha messo ulteriormente in salita la strada dei nerazzurri. Ecco il commento di Paolo Di Canio a ‘Sky Sport’. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Non solo Onana: gli occhi dell’Inter su un altro portiere

“L’Inter mi è sembrata un po’ lenta inizialmente, sembrava un’amichevole estiva con tutti i gol mangiati a porta vuota. Forse il primo freddo ha frenato i giocatori nerazzurri, anche se poi hanno avuto le occasioni per vincerla. – ha dichiarato l’opinionista – Dzeko si è mangiato un gol clamoroso davanti alla porta, poi ha avuto altre occasioni. Il girone si complica: lo Sheriff che va a vincere e il Real Madrid a tre punti è un rimpianto. Ora l’Inter deve andare a giocare con lo Sheriff, che è in salute ed è da prendere con le pinze”.