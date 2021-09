Annuncio UFFICIALE dell’UEFA, Italia-Argentina si giocherà: ecco quando

Ora è ufficiale, la nuova competizione di Uefa e Conmebol tra l’Italia vincitrice dell’Europeo e l’Argentina si giocherà: ecco quando

Era nell’aria da luglio, dopo che l’Argentina ha raggiunto il successo nella Copa America: una speciale competizione che vede affrontarsi la squadra campione d’America con la vincitrice dell’Europeo. Una coppa che, in questa speciale occasione, sarebbe nel nome di Diego Armando Maradona. Oggi, però, quell’idea si è tramutata ufficialmente in realtà. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

UEFA e Conmebol hanno annunciato che la sfida tra Italia e Argentina si giocherà nel giugno del 2022: ancora da confermare la data precisa e la sede dell’evento. Sarà una specie di Coppa intercontinentale per nazionali e quella tra gli azzurri e gli albicelesti sarà la prima di tre edizioni.