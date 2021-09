Shakhtar-Inter, infortunio gravissimo | Stagione a rischio

Inizia nel peggiore dei modi Shakhtar-Inter: infortunio serissimo per l’attaccante, che lascia il terreno da gioco in lacrime

Non arrivano buone notizie dall’Ucraina. Nei primi minuti del match di Champions League tra Shakhtar Donetsk e Inter è arrivato un terribile infortunio: Lassina Traore è stato travolto, in maniera fortuita, da Dumfries ed il suo ginocchio ha compiuto una torsione innaturale. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’attaccante ha immediatamente chiesto il cambio ed è stato necessario l’intervento dei soccorsi per trasportarlo fuori dal campo. Lacrime per Lassina Traore, che rischia di aver subito un infortunio di grave entità: al suo posto De Zerbi ha inserito Tete. Anche gli uomini di Simone Inzaghi sono apparsi scossi dall’accaduto.