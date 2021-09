CMIT | Ispezione Consob, ecco cosa rischia la Juventus

La Consob ha ispezionato risposte in casa Juventus sul player trading: possibili sanzioni per il club

“Con lettera in data 12 luglio 2021, la Consob ha avviato nei confronti della Società una verifica ispettiva, attualmente in corso, ai sensi dell’art. 115, comma 1, lett. c), del TUF avente ad oggetto l’acquisizione, da parte dell’Autorità, di documentazione ed elementi informativi relativi ai proventi derivanti dalla gestione dei diritti dei calciatori”: con queste parole nell’ultima comunicazione, la Juventus ha rivelato come ci sia un’indagine in corso della Consob sul club bianconero. Calciomercato.it ha appreso da fonti vicine a Consob alcuni elementi per ricostruire la vicenda. L’articolo 115 del Testo Unico sulla Finanza, consente a Consob di vigilare sulle attività delle società quotate in borsa, come Juventus, attraverso vari strumenti. In questo caso, ha scelto quello più forte e diretto: mandare ispettori in sede per acquisire la documentazione sul player trading, ovvero indagare sulle operazioni di mercato e sulle plusvalenze poste in essere dalla Juventus.

L’accentramento è ancora in corso sulla scorta dei documenti acquisiti: Consob non rilascerà, con ogni probabilità, dichiarazioni sul tema anche per evitare oscillazioni del titolo Juventus in borsa. L’accertamento potrà condurre al riscontro che tutte le regole sono state rispettate da parte della società oppure potrebbero essere notate violazioni. In questo secondo caso, sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, arriveranno provvedimenti amministrativi nei confronti della Juventus, partendo da possibili ammende per il mancato rispetto di determinati parametri per le società quotate in borsa. Ovviamente, il giudizio di Consob non è di natura sportiva, quindi si tratterà di eventuali sanzioni che toccherebbero solo l’aspetto patrimoniale ed amministrativo.