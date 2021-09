Clamorosa tegola alla vigilia: un altro big salta Juventus-Chelsea

Juventus Chelsea perde anche N’Golo Kante: il centrocampista francese salterà la sfida di domani all’Allianz Stadium. I dettagli

Arrivano pessime notizie anche per Thomas Tuchel alla vigilia di Juventus-Chelsea. Il tecnico dei 'Blues' perde N'Golo Kanté. Secondo quanto riportato da 'goal.com', il centrocampista francese salterà la partita di domani a causa di un'influenza.

Il big del Chelsea aveva appena superato un infortunio all’inguine ed era tornato in campo nell’ultima partita contro il Manchester City. Kanté è solo l’ultimo degli indisponibili per il big match di domani: spiccano su tutti, in casa bianconera, Dybala e Morata. In dubbio per Tuchel ci sono invece anche Pulisic, Mount e James.