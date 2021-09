Il CTS dà il via libera: aumenta la capienza negli stadi

Arriva il via libera del CTS all’aumento della capienza degli stadi: ora il Governo dovrà decidere come recepire le indicazioni

Arrivano buone notizie per i tifosi di calcio. Il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) ha dato il suo via libera all’aumento della capienza negli stadi. Parere favorevole per aumentare la presenza di pubblico sia negli eventi sportivi all’aperto che in quelli al chiuso. Nel primo caso si potrà arrivare ad accogliere fino al 75% dei tifosi, mentre nel secondo caso il sì è relativo a metà capienza. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, corsa agli svincolati in Serie A: tentazione ex United

Restano ferme le altre indicazioni quali l’utilizzo di tutti i settori disponibili e non soltanto una parte di essi, in modo da evitare il rischio assembramenti. Necessario, inoltre, continuare a rispettare le indicazioni relative all’utilizzo delle mascherine chirurgiche, così come alla vigilanza per il rispetto delle stesse.