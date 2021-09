Calciomercato, corsa agli svincolati in Serie A: tentazione ex United

Un club di Serie A ha vissuto un difficile inizio di campionato e vuole correre ai riparti con la lista svincolati: tentazione ex United

La nuova stagione di Serie A è giunta alla 6a giornata. Per diverse squadre non si è trattato di un inizio semplice. Tra queste abbiamo anche lo Spezia, che ha realizzato fino ad ora 4 punti – a un passo dalla zona retrocessione – e viene da due sconfitte consecutive contro Juventus e Milan. Un cammino che spinge la società ad intervenire sul calciomercato nell’immediato, attingendo quindi alla lista degli svincolati, per regalare qualche rinforzo a mister Thiago Motta. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il primo, stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, Aurelien Nguiamba. L’ex centrocampista del Nancy sta sostenendo le visite mediche e presto firmerà il contratto con i liguri. Il club, però, starebbe valutando anche l’inserimento di un altro portiere, visto che Zoet non ha convinto pienamente. Si valutano, in questo senso, gli acquisti di Antonio Mirante e Sergio Romero, rispettivamente ex Roma e Manchester United.