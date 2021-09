CM.IT – Nzonzi come Dzeko, la richiesta della Roma prima della firma

Il centrocampista francese ha superato le visite mediche con l’Al-Ryaan. Ma la Roma ha una pretesa importante

Nzonzi-Al-Ryaan, ci siamo. Le visite sono state superate e anche l’accordo economico è blindato. Ma proprio al momento dello scambio dei documenti, la Roma ha chiesto al centrocampista transalpino di rinunciare all’ultima mensilità di settembre. Una strategia, questa, che ricorda quella utilizzata dal club per gli addii di Florenzi e Dzeko. Entrambi i giocatori hanno dovuto infatti lasciare una parte dello stipendio per legarsi rispettivamente a Milan ed Inter. Nzonzi al momento fa muro, ma il mercato in Qatar chiuderà nelle prossime ore e il tempo per le trattative stringe.