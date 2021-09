Il Milan segue con attenzione il profilo di Hector Herrera dell’Atletico Madrid: le ultime di calciomercato sulla squadra allenata da Stefano Pioli

Martedì sera a San Siro, il Milan di Stefano Pioli sfiderà l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, ma gli incroci non saranno soltanto sul rettangolo verde, ma anche in sede di calciomercato. Secondo infatti quanto riportato da ‘El Gol Digital’, il club meneghino avrebbe messo nei suoi radar Hector Herrera, centrocampista jolly messicano in scadenza di contratto nel 2022 con i Colchoneros. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Il Milan vorrebbe rinforzare la mediana dopo l’addio di Calhanoglu, approdato all’Inter di Simone Inzaghi, ed i dubbi che aleggiano sul futuro di Kessie, anch’egli in scadenza di contratto al termine della stagione. L’Atletico Madrid inoltre, pur di non perdere Herrera a zero, sarebbe disposto a fare un grande sconto sul prezzo del messicano, valutato circa 7 milioni di euro. La società spagnola potrebbe abbassare le sue richieste fino a 3-4 milioni, praticamente la metà del suo valore, per lasciar andare l’esperto centrocampista classe 1990.