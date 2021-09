Il calcio d’inizio del derby si avvicina e i tifosi fanno sentire il loro calore in vista della stracittadina

Finalmente è giorno di derby, Lazio-Roma in campo alle 18 allo Stadio Olimpico in uno scontro diretto attesissimo. Da sempre il confronto è tra le squadre in campo, gli allenatori ma anche e soprattutto le tifoserie.

Oggi a Trigoria non erano presenti i gruppi organizzati del tifosi giallorosso, ma solo alcune decine di sostenitori romanisti che hanno atteso come da tradizione in questi casi l’uscita del pullman con a bordo la Roma. E come sempre si sono fatti sentire accompagnando e caricando i giocatori che si stanno dirigendo verso l’Olimpico. Anche questo è il derby.