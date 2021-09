Champions League, le designazioni per Milan e Inter

Seconda giornata di Champions League con le milanesi che inaugurano la settimana in cerca di riscatto dopo la prima giornata

Sarà il romeno Istvan Kovacs a dirigere la sfida tra Shakhtar Donetsk e Inter: gara in calendario per martedì 28 settembre, valevole per la seconda giornata del Girone D. Sfida tra De Zerbi e Inzaghi, con il tecnico ex Sassuolo che tornerà ad assaporare il clima italiano dopo aver accettato la panchina ucraina in estate. Assistenti e quarto uomo i connazionali Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene e Andrei Chivulete, al Var il tedesco Marco Fritz e il romeno Ovidiu Hategan.

Nell’altra sfida di giornata, invece, ci sarà Cuneyt Cakir a dirigere Milan-Atletico Madrid: coadiuvato dagli assistenti Bahattin Duran e Tarik Ongun, quarto uomo Arda Kardesler, Var Abdulkadir Bitigen e avar Mete Kalkavan, sarà l’esperto fischietto turco sarà giudice della seconda gara dei rossoneri.