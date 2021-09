Infortunio in Juventus-Sampdoria, Dybala esce in lacrime

Infortunio nel corso di Juventus-Sampdoria: Paulo Dybala è stato costretto a lasciare il campo, al suo posto Kulusevski

Brutte notizie dall’Allianz Stadium. Al minuto 22′ Paulo Dybala ha dovuto lasciare il campo per un infortunio muscolare, al suo posto è entrato Dejan Kulusevski. L’argentino è uscito con le lacrime: c’è grande preoccupazione da parte di Allegri in vista della sfida col Chelsea. Mercoledì sera, infatti, la Champions League porterà la Juventus a giocare contro i campioni in carica ed ora la presenza del numero ’10’ è in forte dubbio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Dybala aveva iniziato alla grande il match contro la Sampdoria, trovando la rete del vantaggio al 10′ e dispensando classe in ogni giocata. L’infortunio mette la ‘Joya’ in una condizione scomoda, facendo tornare in mente i fantasmi della scorsa stagione. Il tecnico livornese ha deciso di puntare sullo svedese al suo posto, lasciando ancora in panchina Moise Kean. Per quanto riguarda l’infortunio di Dybala, si tratta di un problema muscolare alla regione posteriore della coscia sinistra: domani verranno effettuati esami più approfonditi.