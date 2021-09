Il primo Tapiro della stagione va a Diletta Leotta e a Dazn, l’emittente al centro delle numerose polemiche per il suo segnale poco stabile

Arriva il primo tapiro per Diletta Leotta e per Dazn. La conduttrice, volto principale dell’emittente che quest’anno si è aggiudicata la fetta più grande dei diritti televisivi della Serie A, è stata raggiunta da Valerio Staffelli per ricevere il Tapiro d’oro. Ovviamente al centro della polemica i problemi che Dazn sta riservando ai propri abbonati, tra disservizi e disconnessioni che stanno compromettendo la fruibilità del calcio da casa.

LEGGI ANCHE >>> Blackout DAZN, l’annuncio ufficiale che infiamma i social

“Se fosse per me sistemerei io tutte le antenne d’Italia” ha ammesso la Leotta, che ha poi confermato anche di essere tornata single dopo la rottura con l’attore Can Yaman. Poi l’inevitabile augurio ad Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, che debutteranno alla conduzione di Striscia la Notizia nella giornata di domani alle 20:35 su Canale 5 per l’avvio dell’edizione numero 34 del tg satirico.