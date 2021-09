Blackout DAZN, l’annuncio ufficiale che infiamma i social

Arrivano le scuse di DAZN dopo il disservizio del tardo pomeriggio di oggi. Tifosi inferociti sui social, nonostante la decisione

Non è serata per DAZN. Si è verificato, infatti, un disservizio sulla piattaforma streaming che ha reso impossibile la visione delle partite Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, almeno per 35 minuti. L’errore in questione è il 10000: al momento del tentativo di ingresso sulla piattaforma, compariva il messaggio “Qualcosa non ha funzionato”, seguito da “Siamo spiacenti, si è verificato un errore su DAZN. Riprova”.

LEGGI ANCHE >>> Non solo buone notizie per Spalletti: ko in Sampdoria-Napoli

Un problema che ha fatto infuriare i tifosi sui social network e che ha richiesto un intervento pubblico da parte dello stesso DAZN. È arrivato, infatti, un messaggio su Twitter piuttosto chiaro e che indica un indennizzo per gli utenti: “Abbiamo riscontrato un problema sull’app. Ci siamo attivati per risolverlo e ci scusiamo con tutti voi per quanto accaduto. Tutti gli utenti impattati saranno ricontattati per ricevere un indennizzo”. Nonostante questa decisione, i tifosi non smettono di manifestare la propria ira sui social. Sono in molti, infatti, a commentare con delusione e rabbia, dopo il disservizio che ha reso impossibile vedere le due partite in programma. L’ondata contro la piattaforma streaming non si ferma.