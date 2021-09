Rinnovo Vlahovic tutto pronto: l’annuncio di Barone

Dusan Vlahovic e la Fiorentina continuano a lavorare in ottica rinnovo. È arrivato anche un annuncio importante di Joe Barone

Tra gli attaccanti più interessanti dell’intero panorama calcistico europeo c’è sicuramente Dusan Vlahovic, bomber serbo della Fiorentina. Il centravanti viola è andato a segno anche oggi su rigore nella sfida contro l’Udinese mentre i tifosi toscani sperano di poterlo avere ancora per molto tempo. Si lavora sul rinnovo mentre tra Italia, con la Juventus in primis, ed estero, diversi club lo osservano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

A proposito di rinnovo è intervenuto a ‘Dazn’ Joe Barone che ha affermato: “Abbiamo preparato già tutto ciò che serve per il suo contratto, ora Dusan deve pensare a giocare e poi sta a lui. Aspettiamo un incontro, è in programma già da due settimane ma non c’è stato. Il resto è tutto pronto”.