Il Tottenham di Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino Kulusevski, esterno offensivo della Juventus, sua ex squadra: le ultime di calciomercato sui bianconeri

Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, il Tottenham di Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino Dejan Kulusevski, esterno offensivo della Juventus di Massimiliano Allegri. Il giocatore svedese, scelto proprio dal dirigente attualmente agli Spurs, non sta trovando spazio con la Vecchia Signora finora in questa stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il Tottenham sta monitorando con estrema attenzione la situazione, se Kulusevski non dovesse trovare ancora minuti e fiducia con Allegri nei prossimi mesi, gli Spurs potrebbero farsi avanti con la Juventus già nella finestra di calciomercato invernale. Fabio Paratici, ai tempi della Vecchia Signora, aveva scelto personalmente Kulusevski dall’Atalanta dopo una grande impressione fatta dallo svedese in prestito con la maglia del Parma.