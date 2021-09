Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Spezia-Milan. Torna titolare un Maldini 12 anni dopo l’ultima volta di Paolo

A poco più di un’ora dal calcio d’inizio di Spezia-Milan sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida. I rossoneri puntano a stupire ancora e ad arrivare nelle condizioni di fiducia migliori per la prossima gara di Champions League. Per farlo spazio anche ad un po’ di seconde linee come Daniel Maldini, che giocherà oggi la sua prima da titolare in rossonero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Bourabia, Sala; Gyasi, Maggiore, Antiste; Nzola.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud. All. Pioli

Dodici anni, tre mesi e 25 giorni dopo, un Maldini torna dal 1′ minuto in Serie A. L’ultima volta toccò al padre Paolo il 31 maggio 2009, giornata che concluse la sua gloriosa era da calciatore.