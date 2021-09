La crisi di Evergrande preoccupa anche Zhang... e i conti dell'Inter

La crisi che sta travolgendo in Cina Evergrande riguarda anche Zhang e il gruppo Suning. Preoccupano i conti dell’Inter

I risultati ottenuti finora sul campo dalla squadra di Simone Inzaghi non risentono della situazione economica del club. Tuttavia, oggi si torna a parlare anche dei conti dell'Inter. A preoccupare Zhang è stavolta la crisi che sta travolgendo in Cina il gruppo Evergrande. Una situazione che riguarda direttamente anche Suning. Ecco i dettagli.

La crisi di Evergrande preoccupa anche Zhang e l’Inter: i dettagli

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, Suning ha investito in passato ben 2,6 miliardi su Evergrande. La crisi economica che sta travolgendo il gruppo cinese ha creato ulteriore tensione nella famiglia Zhang, che non ha mai smesso di cercare un acquirente per l’Inter. In questo senso, nelle ultime settimane si è infatti tornato a parlare di potenziali acquirenti, tra fondi americani e arabi. Suning ha un’idea ormai ben chiara: vuole e deve uscire dal calcio. E il mondo nerazzurro aspetta.