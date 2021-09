Calciomercato Milan, addio Kessie: doppio piano B a gennaio

Calciomercato Milan, il futuro di Kessie sempre più in bilico: a geannio i rossoneri pensano al doppio colpo.

Il Milan, come da previsioni della vigilia, vuole essere protagonista assoluto in campionato. La squadra di Pioli lotta alla pari fin qui con l’Inter, ma la concorrenza è agguerrita. In una corsa lunghissima, saranno decisivi i dettagli. Non lo è, a dirla tutta, quello che riguarda il futuro di Franck Kessie, per il quale al momento non si intravedono novità. L’ivoriano, in scadenza di contratto a fine stagione, è sempre nel mirino del Psg per un addio a gennaio. Periodo in cui, tra l’altro, né lui né Bennacer saranno in campo con il Milan per gli impegni in Coppa d’Africa. Ecco perché i rossoneri vogliono correre ai ripari.

Calciomercato Milan, addio Kessie: Adli può anticipare l’arrivo, e non solo

C’è una doppia ipotesi, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’. La prima, è quella di anticipare l’arrivo di Yacine Adli, già acquistato in estate, ma lasciato in prestito al Bordeaux. La seconda, è quella di tornare all’assalto del Brest per Faivre. E non è detto che il Milan non provi a prenderli entrambi.