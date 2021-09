Mourinho infiamma il calciomercato, messaggio ufficiale a Juve e Milan

Le ultime di calciomercato hanno come protagonista un giocatore del tutto fuori dai piani della Roma di Mourinho, ma di riflesso anche Juventus e Milan

Ennesimo messaggio di Mourinho: ‘non rientra nei miei piani’. Parliamo di Gonzalo Villar, spedito in tribuna stasera in occasione di Roma-Udinese. Lo spagnolo è del tutto fuori dal progetto giallorosso, non a caso in questo inizio di stagione ha totalizzato appena 69 minuti, per giunta solo in Conference League tra qualificazioni e prima gara della fase a gironi. Fin dalla passata estate l’ex Valencia sapeva di non essere gradito al portoghese, ma nel calciomercato non si sono palesate le condizioni giuste per un divorzio.

Molto probabilmente Villar lascerà la Capitale a gennaio, nella sessione invernale. Il classe ’98 di Murcia è un profilo molto gradito dalle big del Nord, in particolare al Milan e alla Juventus. Entrambi i club si sarebbero fatti avanti l’estate scorsa, in particolare ‘La Vecchia Signora’ come scritto da ‘calciomercatoweb.it’, non trovando però un accordo con la società dei Friedkin. Chissà che non possano riprovarci proprio nel mercato cosiddetto ‘di riparazione’, forse il Milan (del resto farebbe comodo un vice Tonali) stando a ‘calciomercatonews.com’, provando magari la strada del prestito con diritto di riscatto.