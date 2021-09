Calciomercato Roma, rinnovo Pellegrini: l’annuncio di Tiago Pinto

Nella sede del calciomercato della Roma continua a tenere banco il tema rinnovo Pellegrini: a tal proposito, interviene anche Tiago Pinto

Il GM della Roma, Tiago Pinto, è intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’ nel prepartita del match con l’Udinese. Il dirigente giallorosso ha commentato la situazione legata al rinnovo di Pellegrini, per il quale l’accordo è sempre più vicino: “Sul rinnovo non voglio dire nulla, abbiamo già detto tanto e non devo parlarne più, lo farò quando accadrà. Pellegrini è un bravissimo calciatore e non possiamo nascondere che abbia un’empatia incredibile. Ha la fascia di capitano perché è un leader, siamo tutti felici perché sta giocando benissimo”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

OBIETTIVI: “Se pensiamo ogni giorno pensando a maggio, sbagliamo. Pensiamo partita dopo partita, perché ci crediamo. Mourinho è arrivato tre mesi fa, il nostro processo ha bisogno di tempo. Sicuramente gli obiettivi saranno raggiunti”.