Donnarumma infelice al Psg, Raiola prepara il ribaltone

L’avventura di Donnarumma al Psg è più complicata del previsto, possibile svolta clamorosa sul futuro del portiere della Nazionale.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Dopo un Europeo da protagonista assoluto con l’Italia, l’inizio di stagione per Gianluigi Donnarumma non è stato tra i migliori, anzi. Il portiere della Nazionale, arrivato al Psg con un ingaggio top, in Francia sta vedendo poco il campo. Appena due presenze su nove gare ufficiali giocate dai parigini, con Pochettino che gli ha spesso preferito Keylor Navas. Si sapeva che la concorrenza del costaricano non sarebbe stata agevole da gestire, ma le cose stanno andando molto diversamente rispetto al previsto. E gli scenari potrebbero cambiare.

LEGGI ANCHE >>> L’annuncio di calciomercato che alimenta le speranze della Juventus

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Donnarumma subito via da Parigi, l’idea di Raiola

Il ‘Corriere della Sera’ racconta di un Donnarumma decisamente infelice e che, se le cose dovessero rimanere così, intenzionato a lasciare il Psg dopo una sola stagione. Anche perché il contratto di Navas con i francesi è fino al 2024. Lo accoglierebbe a braccia aperte la Juventus, che ha sempre più dubbi sulla titolarità di Szczesny. Raiola è pronto a portare Gigio a Torino, ma i bianconeri dovrebbero prima trovare un acquirente per il polacco (ingaggio da 7 milioni annui).