CMIT TV | Donnarumma e Maignan a confronto: chi ha fatto l’affare!

A CMIT TV, insieme a Giorgio Musso, parliamo di Mike Maignan, che ha già fatto dimenticare Gianluigi Donnarumma. Il confronto dei due portieri

Nel nostro TG quotidiano, a CMIT TV, insieme a Giorgio Musso parliamo di Mike Maignan. Il portiere francese, con le sue parate, ma soprattutto grazia alla sua personalità e al suo carattere, ha fatto dimenticare Gianluigi Donnarumma, che in Francia non sta certamente passando un ottimo momento. Il Milan si è davvero indebolito oppure no? Ecco le nostre considerazioni!