Pioli riabbraccia l’attaccante | Milan, il punto sugli infortunati

Arriva una buona notizia da Milanello, Olivier Giroud è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Il punto sugli altri infortunati: da Ibrahimovic a Calabria

Arriva il primo sorriso da Milanello. Olivier Giroud è tornato ad allenarsi con il gruppo: l’attaccante ha smaltito i problemi alla schiena, che lo avevano portato a saltare Juventus e Venezia, e quasi certamente si accomoderà in panchina nel match di La Spezia.

Come è noto, la lista degli infortunati in casa Milan è davvero lunga: anche oggi, Zlatan Ibrahimovic ha svolto lavoro personalizzato, così come Davide Calabria e Simon Kjaer. Per l’attaccante e i due difensori si nutre la speranza di rivederli per il match di Champions League contro l’Atletico Madrid ma è evidente che se ne saprà di più nei prossimi giorni. Ci sarà da aspettare, invece, un po’ di più (ma non molto), per Bakayoko e Krunic, per i quali sono attese novità la prossima settimana.