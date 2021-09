Massimiliano Allegri finisce nel mirino dei tifosi della Juventus. Lo striscione esposto a La Spezia

È arrivata in rimonta a La Spezia la prima vittoria in campionato della Juventus di Massimiliano Allegri. La squadra bianconera si era fatta rimontare di nuovo, ma è riuscita a ribaltare il match grazie a Chiesa e de Ligt. Proprio i due gioielli messi in discussione dal tecnico toscano negli scorsi giorni. E c'è già chi si è schierato contro l'allenatore della Juve.

Spezia-Juventus, striscione contro Massimiliano Allegri

Allegri in queste prime settimane della stagione ha spesso parlato di errori tecnici da parte della sua squadra. A La Spezia, invece, è apparso il seguente striscione: “Allegri, sei tu l’errore tecnico“. Numerosi tifosi non hanno infatti gradito le dichiarazioni del tecnico dopo il pessimo avvio di stagione. Chiesa e de Ligt hanno già risposto sul campo, toccherà adesso ad Allegri dare continuità ai risultati della sua Juve per far ricredere anche i tifosi.