Il tecnico dell’Udinese, Gotti, commenta in conferenza stampa la sconfitta amara in casa della Roma all’Olimpico: le sue dichiarazioni

L’Udinese gioca un’ottima partita all’Olimpico, meritando un risultato diverso, ma esce sconfitta contro la Roma di misura. In conferenza stampa, il tecnico bianconero Luca Gotti commenta: “La Roma ha iniziato molto forte, in maniera veemente. Nei primi 7-8 minuti hanno creato situazioni pericolose nella nostra area e ci hanno messo apprensione, ma gradualmente abbiamo gestito meglio la pressione della Roma. Fino ad arrivare ad avere anche noi le nostre occasioni. Ne abbiamo avuta una simile al vantaggio della Roma, poi determinante”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE>>> PAGELLE E TABELLINO ROMA-UDINESE: Abraham decide. Tegola derby da Rapuano

Il mister bianconero aggiunge: “Da lì in avanti l’atteggiamento è stato tosto, di una Udinese che non accettava il risultato e ha provato fino alla fine a portare a casa dei punti. Mi dispiace non esserci riuscito. Confortato? Un allenatore vede tante cose che non vanno bene, ma di sicuro vado via da questa partita vedendo una squadra su cui sarà un piacere costruire le cose”.