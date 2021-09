Serie A, Roma-Udinese 1-0: basta Abraham a Mourinho

La Roma torna alla vittoria in Serie A con l’Udinese, grazie alla zampata di Abraham: ecco il tabellino della gara e la classifica

La Roma torna a vincere. Dopo l’ultima sconfitta a sorpresa contro il Verona in Serie A, i giallorossi hanno conquistati il successo contro l’Udinese di Gotti nel teatro dell’Olimpico. La partita, però, si è rivelata più complicata del previsto. Gli uomini dello ‘Special One’ hanno iniziato subito forte aggredendo l’avversario ad alta intensità. Al 36′ è Abraham a sbloccare il match. Calafiori sfonda sulla corsia di sinistra e crossa al centro per l’inglese che sfrutta benissimo l’assist del compagno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nel secondo tempo, i capitolini soffrono tanto, con i friulani che mettono tanta pressione e va più volte vicino al gol, senza trovarlo. Nel finale viene espulso Pellegrini per doppia ammonizione e salterà il derby con la Lazio domenica. La Roma vince soffrendo e si porta al quarto posto in classifica a quota 12 punti.

Di seguito il tabellino del match e la classifica.

Roma-Udinese 1-0: 36′ Abraham (R)

Ammonizioni: 32′ Walace (U), 56′ Pellegrini (R), 65′ Cristante (R), 66′ Calafiori (R)

Espulsioni: 89′ Pellegrini (R) per doppia ammonizione

CLASSIFICA 5a giornata Serie A: Classifica: Napoli 15, Inter e Milan 13, Roma 12, Atalanta 10, Fiorentina 9, Lazio e Bologna 8, Udinese e Torino 7, Empoli 6, Sampdoria 5, Juventus 5, Sassuolo 4, Spezia, Genoa 4, Verona 4, Venezia 3, Cagliari 2, Salernitana 1