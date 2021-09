Milan, corsa contro il tempo per la Champions per Ibra e Giroud

Il Milan attende novità sulle condizioni di Ibrahimovic e Giroud, Pioli spera di riavere presto a disposizione i due bomber.

Il Milan ha risposto all’Inter con la vittoria di ieri contro il Venezia, ma è già tempo di tornare in campo nel weekend, contro lo Spezia. La cadenza ravvicinata degli incontri non gioca a favore di Pioli, visti i tanti indisponibili. In particolare, il tecnico spera di riavere al più presto Ibrahimovic e Giroud, in vista dei prossimi impegni.

Situazione da monitorare giorno per giorno per entrambi, come scrive ‘Tuttosport’. Lo svedese sta migliorando, ma ha ancora fastidi al tendine d’Achille, la speranza è riaverlo per la sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Qualche possibilità in più di rivedere tra i convocati già in campionato Giroud, che si sta riavendo dai problemi alla schiena, ma anche per il francese servirà fare attenzione ed evitare di correre rischi.