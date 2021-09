La Juventus ha vinto contro lo Spezia, ma l’inizio di stagione non è convincente. Nuova bocciatura tra i bianconeri

La Juventus ha trovato, a fatica, un 2-3 fondamentale per la classifica e le ambizioni in Serie A, contro lo Spezia. Prima della vittoria di ieri, infatti, i bianconeri avevano totalizzato solo due punti in quattro partite, piazzandosi addirittura al penultimo posto in classifica. Non può bastare l’affermazione di ieri, inoltre poco convincente sotto il profilo del gioco, a placare le ire dei tifosi e l’insoddisfazione per le prestazioni di alcuni singoli. Nuova bocciatura per Adrien Rabiot. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Juventus, Rabiot non convince i tifosi: nuova bocciatura

Quest’oggi, nel consueto sondaggio proposto da Calciomercato.it, i tifosi erano chiamati a scegliere chi tra Weston McKennie, Wojciech Szczesny, Adrien Rabiot e Rodrigo Bentancur avesse deluso maggiormente, non dimostrando di essere all’altezza della maglia. I supporters si sono espressi su Twitter, bocciando proprio Rabiot con il 30,6%. Insomma, il francese non è ancora riuscito a emergere in bianconero: vedremo se la sua carriera a Torino svolterà nelle prossime settimane.