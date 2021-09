Juventus, le ultime su Chiesa: la scelta verso la Sampdoria

Nessun problema per Federico Chiesa. Per l’italiano della Juventus solo un leggero affaticamento. Può esserci con la Sampdoria

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, la mazzata finale: “Problemi caratteriali, è fuori”

I tifosi della Juventus e Massimiliano Allegri possono tirare un sospiro di sollievo. Federico Chiesa – dopo il fastidio alla coscia, accusato ieri – non ha particolari problemi. Non è un caso che non si sottoporrà ad esami nelle prossime ore. L’esterno, decisivo nel match contro lo Spezia, risulta solamente un po’ affaticato. Toccherà chiaramente a Massimiliano Allegri testare le sue condizioni in allenamento, tra domani e sabato, in vista di un suo impiego nel match contro la Sampdoria.