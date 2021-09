Calciomercato Juventus, arriva l’ok per gennaio | Colpaccio in attacco

La Juventus potrebbe muoversi sul mercato a gennaio, per completare il reparto offensivo: l’attaccante apre al campionato italiano

I bianconeri stanno iniziando a scrivere una nuova storia, senza Cristiano Ronaldo tra le proprie fila. Nonostante il trasferimento sia arrivato negli ultimi giorni di mercato, questa estate sarà sempre ricordata come quella dell’addio di CR7 alla Juventus. La strategia del club piemontese per sostituire il portoghese è stata quella di prendere tempo, di coprire il buco in organico con il ritorno di Moise Kean e di rimandare il grande acquisto per il futuro. Dalla Premier League, intanto, potrebbe presentarsi un’occasione per il mercato di gennaio: l’attaccante avrebbe anche già aperto alla Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Martial pronto a lasciare lo United a gennaio, anche la Juventus valuta l’attaccante

L’asse Torino-Manchester potrebbe accendersi nuovamente nel mercato di gennaio: dopo il ritorno di Cristiano Ronaldo, potrebbe essere compiuto il percorso inverso. Secondo quanto rivelato da ‘Eurosport’, tra i giocatori in uscita dal Manchester United ci sarebbe anche Anthony Martial: l’attaccante francese si può muovere per una cifra vicina ai 44-45 milioni di euro. Un investimento importante, che però potrebbe rivelarsi molto utile alla causa bianconera. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Martial, dal canto suo, preferirebbe restare in Premier League, ma avrebbe aperto anche alla Serie A. Il francese si trova chiuso da mostri sacri allo United e vorrebbe trovare più continuità, anche per giocarsi le sue carte in vista del mondiale in Qatar. La Juventus potrebbe intavolare una trattativa con i ‘Red Devils’ per avere il classe ’95 senza sborsare subito i soldi richiesti, magari con un’operazione alla Morata. Il reparto offensivo di Massimiliano Allegri potrebbe ricevere un nuovo innesto nel mercato di gennaio.