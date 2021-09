Infortunio Chiesa mette ansia alla Juventus | Allegri pensa al Chelsea

Contro lo Spezia Federico Chiesa è uscito anzitempo, si teme la ricaduta al flessore per l’esterno della Nazionale: le ultime

La Juventus ha trovato la prima vittoria in campionato, anche se col brivido: lo Spezia è andato ad un passo dal 3-1, che avrebbe affossato in maniera quasi definitiva le ambizioni bianconere per questa stagione. E, invece, ci ha pensato Federico Chiesa ha sistemare i conti con una grande giocata sulla sinistra e col gol del pareggio. Proprio l’esterno della Nazionale, però, ha dovuto lasciare il campo anzitempo perché estremamente stanco e soprattutto per un indurimento al flessore: rischio ricaduta per l’ex Fiorentina. Le ultime sulle condizioni di Chiesa, a meno di una settimana dalla sfida di Champions League contro il Chelsea. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Chiesa uscito per infortunio, Allegri non vuole rischiare la ricaduta al flessore

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Tuttosport’, la preoccupazione di Massimiliano Allegri è che Federico Chiesa possa avere una ricaduta al flessore, muscolo che gli ha dato problemi in Nazionale. In attesa di nuovi esami approfonditi, la volontà è quella di preservare l’esterno bianconero: contro la Sampdoria domenica dovrebbe partire dalla panchina, quindi, per essere a pieno regime contro il Chelsea in Champions League. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>“Altrimenti diventa un casino”: Allegri mette in guardia la Juventus

L’impegno europeo contro i ‘Blues’, infatti, è considerato prioritario dal club piemontese. Contro la Samp, certamente, la necessità è quella di dare continuità di risultati e di trovare subito la seconda vittoria: un filotto indispensabile per restare più agganciati possibili al treno delle prime della classe. La sfida contro lo Spezia, intanto, ha indicato la via da seguire: Federico Chiesa è un top player ed è imprescindibile per la Juventus. Il rischio di una ricaduta al flessore, proprio per questo, spaventa Allegri.