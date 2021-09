Calciomercato Juventus, si è pentito dell’addio e vuole tornare!

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna su Arthur. Il centrocampista brasiliano si sarebbe pentito di aver lasciato il Barcellona

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Il centrocampo della Juventus continua a faticare anche in questo inizio di stagione. L’innesto di Locatelli ha sicuramente alzato il livello del reparto, che anche a La Spezia non ha però convinto. In attesa di rivedere in campo Arthur: il brasiliano sta recuperando dopo l’operazione al ginocchio e dovrebbe tornare in gruppo dopo la sosta per le Nazionali. L’ex Barcellona è reduce da una prima annata piuttosto complicata e chiamato a riscattarsi. Dalla Spagna arriva però una clamorosa indiscrezione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Infortunio Chiesa mette ansia alla Juventus | Allegri pensa al Chelsea

Arthur pentito di aver lasciato il Barcellona: l’indiscrezione dalla Spagna

Secondo quanto riportato da ‘diariogol.com’, Arthur si sarebbe pentito di aver lasciato il Barcellona. Il centrocampista non ha trovato lo spazio che si aspettava alla Juventus e sta faticando ad imporsi. E il suo sogno, riferisce il portale spagnolo, sarebbe quello di fare ritorno in Spagna. Lo avrebbe già confidato all’ex compagno Piquè, con cui Arthur è rimasto in contatto anche dopo l’addio al Barça.